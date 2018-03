HAMBURG/PARIS (dpa-AFX) - Der Biotech-Spezialist Evotec und der französische Pharmakonzern Sanofi loten eine gemeinsame Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten aus. Dabei gehe es um eine neue Plattform, die von Evotec geführt werde, teilte das Hamburger TecDax-Unternehmen am Donnerstag mit. Sanofi bringe ein 100-köpfiges Expertenteam sowie mehr als zehn Forschungs- und Entwicklungsprojekte ein, die sich noch in einer frühen Phase befinden. Sitz der neuen Einheit soll in der Nähe von Lyon sein.

Sanofi soll den Hamburgern zufolge eine Vorabzahlung von 60 Millionen Euro sowie eine "signifikante langfristige finanzielle Unterstützung" gewähren. Die Franzosen sollen im Gegenzug das Vorrecht haben, Arzneien aus den Projekten herzustellen und zu vermarkten. Evotec erwartet, dass der Deal bis Mitte 2018 in trockenen Tüchern ist./stw/fba

