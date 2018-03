Bei den installationsbedingten Entscheidungskriterien ist zunächst zu klären, ob der Betreiber im Rahmen einer Produktionserweiterung einen Neubau oder den Ersatz einer bestehenden Anlage plant. Ist Letzteres der Fall, und will der Betreiber dabei auch die vorhandene Technik beibehalten, so können in der Regel die Leitungen für Zu- und Abfuhr wie Füllleitung, Waschleitung, Filtratleitung und der Mechanismus des Feststoffaustrags bestehen bleiben.

Bei einem Wechsel des Maschinentyps von vertikaler auf horizontale Schälzentrifuge oder umgekehrt ist dies nicht der Fall, da die Anschlüsse ersetzt werden müssen - was natürlich einen nicht unwesentlichen Aufwands- und Kostenpunkt darstellt. Denn während bei Vertikalzentrifugen die meisten Leitungen von oben auf dem Zentrifugendeckel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...