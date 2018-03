Boudry - Die Industriegruppe Cicor hat im Geschäftsjahr 2017 die Gewinnzahlen deutlich verbessert und damit den Turnaround bestätigt. Entsprechend wird erstmals seit drei Jahren auch wieder eine Dividende bezahlt. Cicor gibt sich auch für das laufende Jahr zuversichtlich und will die operative Marge leicht steigern.

Das in den Bereichen Leiterplatten, Mikroelektronik und EMS (Electronic Manufacturing Services) tätige Unternehmen hat den operativen Gewinn (EBIT) mehr als verdreifacht auf 10,5 Mio CHF (VJ 2,9 Mio), womit die entsprechende Marge auf 4,8% von 1,5% zulegte. Unter dem Strich ist die Verbesserung noch deutlicher: Nachdem es Cicor 2016 mit 0,3 Mio nur knapp in den schwarzen Zahlen geschafft hat, steht nun ein in Nettoergebnis von 6,7 Mio CHF zu Buche (Marge 3,1%).

Gruppenumsatz steigt um 14%

Die (vorläufigen) Umsatzzahlen wurden bereits Mitte Januar kommuniziert und weichen nur leicht davon ab. Der Gruppenumsatz stieg um gut 14% auf 216,7 Mio CHF, der Auftragseingang um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...