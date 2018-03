SAN FRANCISCO (IT-Times) - Seit Wochen halten Betrüger (Scammer) die Krypto-Szene auf Twitter in Atem, indem die Angreifer Twitter-Konten kopieren bzw. imitieren und kostenlose Coins versprechen. Twitter-Chef Jack Dorsey verspricht nun via Twitter, dass man an dem Problem arbeitet. In den letzten Tagen...

