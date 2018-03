Netcracker wurde im Magic Quadrant for Operations Support Systems 2018 von Gartner am höchsten in Hinblick auf seine "Umsetzungsfähigkeit" positioniert

Netcracker Technology, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der richtlinienbasierten Fulfillment-, Orchestrierungs- und Assurance-Lösungen für virtuelle und physikalische Netzwerke, gab heute bekannt, dass Netcracker im Bericht "Magic Quadrant for Operations Support Systems"1 2018 von Gartner, Inc. als Leader positioniert wurde. Das ist das achte Jahr in Folge, dass Netcracker als Leader im Magic Quadrant for Operations Support Systems bewertet wurde.

Im diesjährigen Magic Quadrant wurden 10 Anbieter im OSS (Operations Support Systems)-Markt bewertet. Netcracker wurde im fünften Jahr in Folge als Leader am höchsten in Hinblick auf seine "Umsetzungsfähigkeit" ("ability to execute") positioniert.

Der Netcracker-Kunde Shane Gaffney, SVP Technology Solutions bei der Deutschen Telekom, kommentierte: "Die umfassenden OSS-Lösung von Netcracker ist ein integraler Bestandteil unseres großangelegten Transformationsprogramms und wir sind zuversichtlich, dass sie die operative Effizienz verbessern und unsere Infrastruktur optimieren wird. Das Portfolio von Netcracker unterstützt unser Engagement für die Bereitstellung der besten Servicequalität und Serviceerfahrung für unsere Kunden."

"Wir denken, dass unsere Positionierung auf dem OSS-Markt, die darin zum Ausdruck kommt, dass wir mit diesem Bericht zum achten Mal in Folge als Leader bewertet wurden, unser Bekenntnis zur Unterstützung unserer Kunden bei der Erfüllung der immer komplexer werdenden Infrastrukturanforderungen unterstreicht", so Sanjay Mewada, Chief Strategy Officer bei Netcracker. "In einer Zeit, in der Dienstleister Virtualisierungs- und Digitalisierungsprogramme realisieren, liefern wir weiterhin die innovativsten Produkte auf dem Markt, die neue Geschäfts- und Betriebsmodelle ermöglichen."

Der Magic Quadrant for Operations Support Systems von Gartner bewertet "bedeutende Anbieter, die umfassende OSSs an Kommunikationsdienstleister auf dem Weltmarkt vertreiben. Moderne OSS werden zu einem unentbehrlichen Inkubator, der CSPs in die Lage versetzt, den Wandel vom herkömmlichen operativen Dienstleister zum digitalen Dienstleister zu vollziehen."

Gartner spricht keine Empfehlung für in den Publikationen zu seinen Untersuchungen genannte Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologienutzern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder einer sonstigen Bezeichnung zu wählen. Die untersuchungsbezogenen Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinung der Marktforschungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht als Darstellung von Tatsachen zu interpretieren. Gartner schließt jegliche stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistung im Hinblick auf diese Untersuchung aus, auch jegliche Gewährleistung hinsichtlich der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Netcracker Technology

NetCracker Technology, eine 100%ige Tochtergesellschaft der NEC Corporation, ist eine modern ausgerichtete Softwaregesellschaft, die unternehmenskritische Lösungen für Diensteanbieter rund um den Globus zur Verfügung stellt. Unser umfassendes Portfolio an Softwarelösungen und professionellen Serviceangeboten ermöglicht digitale Transformationen in großem Maßstab, indem das Potenzial von Cloud-Systemen, Virtualisierung und der Veränderungen im Rahmen des mobilen Ökosystems ausgeschöpft wird. Mit einem umfassenden Serviceangebot und einer mehr als 20-jährigen Erfolgsgeschichte sowie unserer einzigartigen Kombination von Technologie, Fachwissen und Kompetenzen unserer Mitarbeiter unterstützen wir Unternehmen bei der Transformation ihrer Netzwerke und versetzen sie in die Lage, das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

