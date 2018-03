HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental hat im vergangenen Jahr auch unter dem Strich mehr Gewinn gemacht und will die Dividende anheben. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg um 6,5 Prozent auf 2,98 Milliarden Euro, wie das Dax -Unternehmen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Zwar hatten Preissteigerungen für Rohmaterialien zur Reifenproduktion belastet, ein Jahr zuvor hatten aber auch Sonderkosten unter anderem für Kartellverfahren mit fast einer halben Milliarde Euro belastet. Die Dividende soll ähnlich stark wie der Gewinn um 25 Cent auf 4,50 Euro je Aktie klettern. Analysten hatten sich etwas mehr ausgerechnet.

Conti hatte bereits Anfang Januar erste Eckdaten vorgelegt, die der Konzern nun bestätigte. Der Umsatz war um 8,5 Prozent auf 44 Milliarden Euro gestiegen.

Der Ausblick bleibt auch zwei Monate nach ersten Eckdaten im Januar bestehen. "Unser Start in das Geschäftsjahr 2018 bestätigt unsere Erwartungen", sagte Vorstandschef Elmar Degenhart. "Unseren Erfolgskurs bei Wachstum und Profitabilität wollen wir fortsetzen." Das Management peilt einen Umsatzanstieg auf 47 Milliarden Euro sowie eine bereinigte Mindestrendite von rund 10,5 Prozent an - auf Basis konstanter Wechselkurse./men/jha/

ISIN DE0005439004

AXC0071 2018-03-08/08:35