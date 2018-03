FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 30 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit darüber, dass der wichtigste Kunde Apple bald in Eigenregie Alternativen zu den von Dialog gelieferten Chips herstellen könnte, nage, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ende Februar vorgelegten Jahreszahlen und der Ausblick von Dialog seien zwar solide gewesen, aber der Umsatz im zweiten Quartal könnte die Erwartungen verfehlen./ajx/ck

Datum der Analyse: 08.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0059822006

AXC0072 2018-03-08/08:38