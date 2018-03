NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 10,50 auf 11,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Europäische Banken hätten ein insgesamt solides viertes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Thema Kostenkontrolle sorge zwar für neuen Gegenwind, die Bewertungen seien aber nicht sehr anspruchsvoll. Bei profitablen Häusern gebe es zudem Spielräume für Dividendensteigerungen./ajx/zb

