NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Morphosys von 80 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell um ein Jahr auf 2019 verschoben, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Basierend auf neuen Daten sei zudem die Erfolgswahrscheinlichkeit für einige von Morphosys entwickelten Antikörper und Wirkstoffe etwas gestiegen./ajx/zb

Datum der Analyse: 07.03.2018

