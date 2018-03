Wien - Heute Nachmittag will die US-Regierung die Einfuhrzölle bekannt geben, wobei nun doch einzelne Länder (vorerst) ausgenommen werden sollen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Marktteilnehmer würden heute der EZB-Zinssitzung erhöhte Beachtung schenken. Es werde spannend, ob die offizielle Wortwahl ein wenig modifiziert werde. Logisch wäre es, den "easing bias" bezüglich des Anleihekaufprogramms fallen zu lassen. Immerhin solle sich die Kommunikation im Jahresverlauf im Gleichklang zur Wirtschaftseinschätzung weiterentwickeln. Zwar habe die Inflation bis zuletzt weit unter dem Zielbereich der Notenbank gelegen und auch keinen Aufwärtstrend gezeigt. Die neuen Modellprognosen dürften aber eine unverändert positive BIP-Wachstumsschätzung und eine geringfügig höhere Inflationsschätzung für dieses Jahr ausweisen. Das Zeitfenster für eine erste Zinsanhebung erscheine den Analysten am Markt mit Ende Q1/Anfang Q2 2019 durchaus im Sinne der Notenbank gepreist zu sein. Wolle die EZB diese Erwartungshaltung weiter verankern, so habe sie mithilfe einer veränderten Kommunikation die Chance zu signalisieren, das Anleihekaufprogramm im September bzw. bis spätestens Ende des Jahres einzustellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...