Zürich - Die Zurich Insurance Group (Zurich) schlägt den Aktionären Alpiq-CEO Jasmin Staiblin zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Die Wahl findet an der Generalversammlung am 4. April 2018 statt.

Staiblin ist Chief Executive Officer (CEO) des Schweizer Energiedienstleisters und Stromproduzenten Alpiq. Sie gehört zu den führenden Experten Europas auf dem Gebiet der Energie. Bevor sie 2013 CEO von Alpiq wurde, war Staiblin 15 Jahre bei ABB in verschiedenen lokalen und globalen Managementfunktionen tätig. Sie ist ein nicht-exekutives Mitglied in den Verwaltungsräten von Rolls-Royce und Georg Fischer.

Tom de Swaan, Präsident des

