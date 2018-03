Kunden sollen den Tesla-Truck "Semi" erst ab 2020 fahren dürfen. Auf US-Straßen sieht man den Elektro-Lkw aber schon früher.

Teslas neuer E-Lastwagen "Semi" ist erstmals als Frachtfahrzeug zum Einsatz gekommen - und zwar für einen vertrauten Kunden: nämlich für Tesla selbst.

CEO Elon Musk veröffentlichte am späten Donnerstagabend auf Instagram ein Foto von zwei E-Lkw mit der Bilderunterschrift: "Erste Frachtfahrt der Semi-Trucks, die Batterien von der Gigafactory in den Nevada Mountains zur Auto-Fabrik in Kalifornien bringen".

Die beiden Trucks, jeweils mit matt-schwarzem und silbernem Cockpit, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit jene Fahrzeuge, die Musk bereits im November der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Nur die Anhänger scheinen ...

