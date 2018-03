Können Leiterplatten Leidenschaft entfachen? Ja, sagt Marget Gleiniger in ihrer Begrüßungsansprache: "Innovation und Zuverlässigkeit sind unser Ansporn, Höchstleistungen aus einer Hand zu bieten." Die Geschäftsführerin von KSG Leiterplatten gewann das Auditorium ohne Mühe für sich. Schließlich will das Unternehmen die bereits intensive Kommunikation mit den Kunden noch weiter schüren. Das gegenseitige Vertrauen im Verbund mit einer engen Zusammenarbeit sollen den erstrebten gemeinsamen Erfolg fördern. Die alle zwei Jahre stattfindenden Technologietage sind da ein probates Instrument, was sich auch an der hohen Resonanz zeigte. Der Einladung nach Chemnitz zu den 10. Technologietagen mit dem Motto "Geniale Geistesblitze - Bestens vernetzt: Mit Braincoaching und Lean Management zum Erfolg" folgten etwa 110 Kundenvertreter.

Gute Expansionsmöglichkeiten mit Häusermann

Den Fokus legte KSG auf die weiteren Wachstumsbestrebungen des Unternehmens: "Wie Sie es gewöhnt sind von uns, haben wir uns auch in den letzten Jahren stürmisch entwickelt", bekräftigt sie und zeichnet dabei den künftigen Wachstumspfad auf. Seit dem im Jahr 2007 während der 6. Technologietage vorgestellten Neubauprojekt "Fabrik 6000" mit einem Investitionsvolumen von über 50 Mio. Euro (Produktionsstart im Jahr 2008), wurde nicht nur die Fertigungsfläche um 11.000 m² vergrößert, sondern auch 200 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Doch kaum 10 Jahre später attestiert Gleiniger: "Wir sind nun an den Wänden angekommen, wir können kaum mehr Maschinen installieren - kurzum: wir stehen an unseren Kapazitätsgrenzen." Wie lässt sich also die steigende Nachfrage bewältigen, sodass auch weiterhin die Zeichen auf Wachstum stehen können? "Wir haben alle nur denkbaren Optionen geprüft", nimmt sie Anlauf mit Blick auf die Übernahme des österreichischen Leiterplattenherstellers Häusermann.

Die Vorteile, die Häusermann dem sächsichen Unternehmen bieten kann, waren nicht nur die freien Produktionsflächen, sondern auch der Umstand, dass die ehemaligen Eigentümer den Plan hatten, Häusermann zu verkaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...