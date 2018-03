FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von Hugo Boss sind am Donnerstag vorbörslich nach Zahlen und einem Ausblick des Unternehmens auf das laufende Jahr unter Druck geraten. Sie fielen auf Tradegate um knapp 4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag.

Der im MDax notierte Modekonzern erwartet den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr in einer Spanne von -2 Prozent bis 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt er laut dem Analysten Andreas Riemann von der Commerzbank unter der Konsensprognose, die auf ein Plus von 5 Prozent laute. Die Konsensschätzungen dürften nun sinken, so der Analyst. Ursache hierfür dürften Investitionen in die Digitalisierung sowie Währungseinflüsse sein./bek/fba

