Die Hightech-Ikonen Apple, Microsoft, Amazon oder Intel stützen den weltweiten Börsentrend. Kurze Erholungen sind im Dax gut möglich. Die großen Turbulenzen aber sind noch nicht überstanden.

Wenn der Dax nach einem festen Tag danach sofort wieder in die Knie geht, nur weil ein Wirtschaftsberater im Weißen Haus hinschmeißt, ist das kein Zeichen von Marktstärke. Sicherlich hatten sich viele Anleger nach dem schnellen Anstieg von 11.750 Punkten auf 12.250 Punkte letztlich doch mehr erwartet. Bisher bleiben die substanziellen Anschlusskäufe aus.

Dafür müsste sich auch das wirtschaftliche und politische Umfeld aufhellen. Doch der drohende Handelskrieg mit den USA ist ein neues Risiko für die Märkte. Er würde nicht nur Stahl- oder Metallhersteller treffen, sondern darüber hinaus negative Auswirkungen auf viele Branchen haben. Vor allem würde er die USA selbst treffen. Das wissen amerikanische Politiker sehr wohl, der Unmut in den eigenen Reihen wächst. Dass Trump deshalb plötzlich konziliant wird, ist aber wenig wahrscheinlich.

Besonders sensibel reagieren die Währungsmärkte. Der Dollar geht aus Angst vor einer schwächeren US-Wirtschaft und möglichweise weniger zahlreichen Zinserhöhungen wieder zurück. Gleichzeitig legt der Euro zu - und zwar nicht nur gegenüber dem Greenback. Auch gegenüber dem Franken, dem Pfund Sterling und (im Februar vor allem) gegenüber dem Yen. Diese umfassende Stärke des Euro deutet darauf hin, dass sein Aufwärtstrend so schnell nicht vorbei sein dürfte.

Die jüngste Stärke des Euro ist bemerkenswert, weil sie sich trotz der wackligen Lage in Italien durchsetzt. Grund dafür sind neben der insgesamt robusten Wirtschaft in Europa vor allem Spekulationen, dass die EZB früher als angenommen die Zinswende einleiten könnte. Am Kapitalmarkt vollziehen die Renditen schon einen klassischen Aufwärtstrend. Nach dem Zinstief Anfang Dezember bei 0,30 Prozent ging es mit den Renditen für zehnjährige Bundesanleihen dynamisch nach oben bis auf 0,75 Prozent. Seit Mitte Februar läuft eine kurze Korrektur, in der sich die Anleihekurse bei geringem ...

