METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss will im laufenden Jahr sein Umsatzwachstum beschleunigen. Allerdings werden die hohen Investitionen, die der Edelschneider für das Aufhübschen seiner Läden, Neueröffnungen sowie weitere digitale Angebote einplant, das operative Ergebnis 2018 bremsen. Vorstandschef Mark Langer zeigte sich dennoch überzeugt, dass der Konzern nach Jahren des Umbaus aus dem Gröbsten raus ist. Die neuen Kollektionen der Marken Boss und Hugo kämen sehr gut am Markt an, sagte er am Donnerstag in Metzingen laut Mitteilung. "Damit sind wir auf dem richtigen Weg zu nachhaltigem und profitablen Wachstum."

Die im MDax notierte Aktie gab im frühen Handel als Schlusslicht um 7,4 Prozent nach. Die meisten Analysten hatten bereits 2018 auf ein wieder steigendes operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) gesetzt. Wegen der Ausgaben für Werbung und die Belebung der Konzern-Marken blieb dieses bereits 2017 mit 491 Millionen Euro stabil und soll nun auch im laufenden Jahr auf diesem Niveau verharren. 170 bis 190 Millionen Euro an Investitionen hat Hugo Boss eingeplant. 2017 waren es 128 Millionen Euro.

Zurückgehalten wurde der Konzern im vergangenen Jahr auch vom starken Euro. Der Umsatz legte um ein Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zu. Währungsbereinigt lag das Plus bei 3 Prozent. In diesem Jahr sollen die Erlöse im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

Deutlicher nach oben ging es 2017 mit dem Konzerngewinn. Unter dem Strich kletterte dieser um 19 Prozent auf 231 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen 2,65 Euro Dividende je Aktie erhalten, was allerdings weniger ist als von Analysten erwartet. Im Vorjahr hatte Hugo Boss wegen der hohen Kosten für den Konzernumbau einen Gewinneinbruch verbucht und daher auch die Dividende deutlich auf 2,60 Euro je Aktie gesenkt.

Erst am Vortag hatte der Aufsichtsrat den Vertrag von Vorstandschef Mark Langer um weitere drei Jahre bis Ende 2021 verlängert. Der Manager hatte bei dem Konzern in einer Krise das Steuer übernommen und seitdem das Unternehmen umgebaut. Hugo Boss war durch die Flaute in der Textilindustrie aber auch durch hausgemachte Fehler in die Bredouille geraten.

Die Strategie, das Unternehmen auf Luxus auszurichten, ging nicht auf. Hugo Boss hatte zudem zu viele Filialen in zu kurzer Zeit aufgemacht, was sich rächte, als der Modemarkt einknickte. Langers Vorgänger Claus-Dietrich Lahrs kostete das 2016 den Job, auch andere Vorstände gingen. Seit Ende 2017 ist das Gremium wieder vierköpfig. Hugo Boss holte Finanzvorstand Yves Müller vom Kaffeeröster Tchibo. Analysten erwarten, dass er den Konzern noch mehr auf Rendite trimmen wird./she/men/jha/

ISIN DE000A1PHFF7

AXC0084 2018-03-08/09:13