Der DAX hat gestern Stärke bewiesen. Zunächst startete er schwach in den Handel, doch im Laufe des Tages arbeitete er sich immer weiter nach oben. Schließlich reichte es für ein Plus von 1,1 Prozent. Und das obwohl der Dow Jones an der Wall Street mal wieder schwächelte. Marktidee: E.ONDer Konzernumbau bei E.ON ist noch lange nicht abgeschlossen. In dieser Woche gab der Konzern eine Partnerschaft im Bereich der E-Mobilität bekannt. E.ON arbeitet mit Nissan zusammen. Die Aktie von E.ON zog in dieser Woche nach zuvor schwacher Performance kräftig an. Dabei kletterte der Kurs über wichtige charttechnische Marken.