ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Der DAX verlor in den letzten 30 Handelstagen zeitweise mehr als 12 Prozent an Substanz. Warum er sein vor sechs Wochen bei 13.560 Indexpunkten erzieltes Allzeithoch in diesem Jahr nicht mehr überbieten wird, erfahren Sie in der aktuellen Sendung von Achim Matzke, Leiter der technischen Analyse der Commerzbank.