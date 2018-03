Bis Januar dieses Jahres präsentierte sich das Wertpapier der größten deutschen Airline Lufthansa wie am Schnürchen gen Norden gezogen und konnte dabei über die Hochs aus 2014 auf ein Jahreshoch von 31,26 Euro zulegen. Die ausbleibende Kaufbereitschaft äußere sich um Ende durch einen tendenziell lustlosen Handel in einer recht engen Handelsspanne. Zu Beginn dieses Jahres kippte die Stimmung endgültig und verursachte einen kurzfristigen Trendwechsel, der schließlich auf ein Verlaufstief von 25,75 Euro abwärts geführt hat. Genau einen Monat später setzten Bullen wieder ein klares Zeichen und konnten den kurzfristigen Abwärtstrend am Mittwoch dynamisch überwinden. Noch muss dieses Signal aber mit einem Kursanstieg über die Hochs aus den Vorwochen bestätigt werden, die Chancen hierfür stehen nach ...

