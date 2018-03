WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie ist schwach in das neue Jahr gestartet. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, erhielten die Industrieunternehmen im Januar 3,9 Prozent weniger Aufträge als im Vormonat. Der Rückgang war der stärkste seit einem Jahr und wesentlich ausgeprägter, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat blieb die Entwicklung deutlich hinter den Erwartungen zurück. Bankvolkswirte relativierten die Zahlen, warnten jedoch vor Risiken durch den aufziehenden US-Protektionismus.

Zum einen verwiesen Fachleute darauf, dass der Rückgang im Januar auf einen deutlichen Zuwachs im Vormonat folgte. Dieser fiel jedoch mit 3,0 Prozent etwas schwächer aus als bisher bekannt. Das Bundeswirtschaftsministerium schränkte zusätzlich ein, dass der Rückgang zu Jahresbeginn auch an der volatilen Entwicklung der Großaufträge gelegen habe. Allerdings wären die Aufträge auch ohne Großaufträge spürbar gefallen.

Ein Blick auf die Details zeigt, dass die Entwicklung zu Jahresbeginn durch die Bank schwach ausfiel. So kamen sowohl aus dem Inland als auch dem Ausland weniger Bestellungen. Vorleistungs- und Investitionsgüter wurden jeweils deutlich weniger geordert. Allein Konsumgüter wurden stärker nachgefragt, insbesondere aus den Ländern der Eurozone.

"Die Neubestellungen hatten einen schrecklichen Start in das neue Jahr", kommentierte ING-Diba-Chefökonom Carsten Brzeski. Er schränkte jedoch ein, dass Monatsdaten immer schwankungsanfällig seien. Commerzbank-Experte Ralph Solveen verwies zudem auf statistische Probleme bei der Saisonbereinigung, die um den Jahreswechsel herum oft aufträten. "Darum sehen wir in den heutigen Zahlen kein Signal für eine deutliche Abschwächung des Wachstums."

Auch Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, wollte in den Zahlen kein böses Omen für 2018 sehen. "Damoklesschwert bleibt derweil die an Schärfe gewinnende Diskussion um mögliche US-Strafzölle für Stahl und Aluminium." Auch wenn das Risiko eines eskalierenden Handelskrieges vermutlich gering sei, verunsichere alleine die Diskussion. "Die Gefahr ist, dass die Streitigkeiten auf die Investitionslaune der Unternehmen drücken und damit die derzeit gewonnene Wachstumsdynamik bremsen."/bgf/tos/jha/

AXC0089 2018-03-08/09:20