AUGSBURG (dpa-AFX) - Bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Augsburg sollen nach Gewerkschaftsangaben bis zu 500 Zeitarbeiter ihren Job verlieren. Die Mitarbeiter seien am Mittwoch in einer Versammlung informiert worden, "dass 300 Zeitarbeitnehmer dieses Jahr und nächstes Jahr 150 bis 200 Zeitarbeitnehmer gehen sollen", berichtete Augsburgs IG-Metall-Chef Michael Leppek am Donnerstag. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" über einen Stellenabbau in dieser Größenordnung berichtet. Von Premium Aerotec gab es zunächst keine konkreten Angaben zu den Sparplänen.

Airbus hatte am Mittwoch in Frankreich bekannt gegeben, dass wegen der Auftragsflaute beim Passagierjet A380 und dem Militärtransporter A400M bis zu 3700 Stellen in Deutschland und drei anderen Ländern auf den Prüfstand stehen. In Deutschland soll neben Augsburg besonders Bremen betroffen sein, Details wurden aber nicht genannt. Gewerkschafter Leppek sagte, es sei bislang noch nicht klar, ob der Jobverlust für die Leiharbeiter konkret auf die europaweit angekündigten Stellenstreichungen von Airbus zurückzuführen sei./uvo/DP/zb

