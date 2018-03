Von Sarah Sloat

PARIS (Dow Jones)--Die Restrukturierung inklusive zahlreicher Anteilsverkäufe hat beim französischen Energieversorger Engie Früchte getragen. Das Unternehmen hat 2017 wieder einen Gewinn erzielt. Der Umsatz legte geringfügig zu.

Die Engie SA verbuchte 2017 einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro nach einem Verlust von rund 400 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz lag bei 65 Milliarden nach 64,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen bestätigte, für 2017 eine Dividende von 70 Cent je Aktie zu zahlen und für 2018 eine Erhöhung um 5 Cent anzustreben.

"Engie hat sein Portfolio neu aufgestellt und so die Basis für künftiges Wachstum gelegt", teilte das Unternehmen mit. Im vergangenen Jahr wurden Unternehmensteile für 13,2 Milliarden Euro abgegeben, so dass der Konzern jetzt weniger anfällig für Marktrisiken ist. Gleichzeitig wurden Investitionen in Bereichen mit guten Wachstumsaussichten im Volumen von 13,9 Milliarden Euro getätigt.

Engie rechnet 2018 mit einem bereinigten Nachsteuergewinn von 2,45 bis 2,65 Milliarden Euro. Im abgelaufenen Jahr lag das Ergebnis bei 2,6 Milliarden Euro.

