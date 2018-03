FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist nach der jüngsten Erholung mit moderaten Gewinnen in den Tag gestartet. Der deutsche Leitindex stand am Donnerstagmorgen 0,11 Prozent höher bei 12 258,40 Punkten. Seit Wochenbeginn hat sich das Börsenbarometer wieder um knapp 3 Prozent nach vorn gearbeitet, obwohl es sich zwischenzeitlich auf dem tiefsten Stand seit Februar 2017 wiedergefunden hatte.

In der zweiten deutschen Börsenreihe ging es für den MDax am Donnerstag um 0,16 Prozent auf 25 875,91 Punkte nach oben. Der TecDax der Technologiewerte zog sogar um 0,83 Prozent auf 2616,87 Zähler an. Hier half ein Kurssprung bei den Aktien des Wirkstoffforschers . Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es deutlich moderater nach oben.

"Die Märkte beruhigen sich, man wartet nun auf Details", schrieb Marktanalyst Ric Spooner vom Handelshaus CMC Markets mit Blick auf die protektionistischen Maßnahmen in den USA. US-Präsident Donald Trump will noch am Donnerstag die umstrittenen Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängen. Den Investoren gehe es nun vor allem um die möglichen Ausnahmen von den Strafzöllen, schrieb Spooner./la/ag

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

