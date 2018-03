TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Donnerstag aufwärts gegangen. Die Anleger setzen darauf, dass auch im drohenden weltweiten Handelskonflikt mit den USA heißer gekocht als gegessen wird. An der Wall Street wurde eine schwache Eröffnung am Vorabend stark gekontert. Der Dow Jones Industrial konnte seinen Verlust von zwischenzeitlich fast anderthalb Prozent auf ein kleines Minus eindampfen.

In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 um 0,54 Prozent zu auf 21 368,07 Punkte. Er setzt sich damit wieder weiter von der Marke von 21 000 Punkten ab, die er am Montag kurz gerissen hatte.

Besonders deutlich nach oben ging es an den chinesischen Börsen: So zog der Hang Seng in Hongkong zuletzt um 1,49 Prozent an auf 30 645,526 Punkte. Der CSI 300 als wichtigster Index auf dem chinesischen Festland stieg um 1,01 Prozent auf 4077,60 Punkte.

Mitten im sich verschärfenden Handelskonflikt zwischen den USA und exportstarken Nationen wie Deutschland gießen neue Daten aus China Öl ins Feuer. Im Februar seien die Exporte Chinas in die Vereinigten Staaten kräftig gestiegen. Der Wert der Importe US-amerikanischer Waren ging nach Angaben des nationalen Statistikbüros dagegen zurück./ag/jha/

ISIN US2605661048 HK0000004322 JP9010C00002 XC0006013624 CNM0000001Y0

