Deutscher Auftragseingang startet schwach ins Jahr

Die Auftragseingänge der deutschen Industrie haben sich Anfang 2018 deutlich schwächer als erwartet entwickelt, was vor allem an einer schwachen Nachfrage aus der Eurozone nach Investitionsgütern lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen im Januar gegenüber dem Vormonat um 3,9 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang von nur 1,5 Prozent prognostiziert. Der zunächst für Dezember genannte Anstieg von 3,8 Prozent wurde zudem auf 3,0 Prozent revidiert.

Lampe: Deutsche Industrie weiter unter Dampf

Die deutsche Industrie bleibt nach Einschätzung des Bankhauses Lampe trotz eines unerwartet kräftigen Rückgangs der Auftragseingänge im Januar unter Dampf. Chefvolkswirt Alexander Krüger sagte: "Für die Auftragseingänge hat das erste Quartal jetzt zwar schlecht angefangen, aber angesichts des hohen Niveaus der Bestellungen und des hohen Auftragsbestands ist das zu verkraften."

VP Bank: Rückgang deutscher Orders kein böses Omen

Der unerwartet deutliche Rückgang der deutschen Auftragseingänge im Januar ist nach Einschätzung der VP Bank kein böses Omen für 2018. "Auch wenn im Monatsvergleich ein Minus zu verbuchen ist, kann im Jahresvergleich ein ordentliches Plus von 8,2 Prozent vermeldet werden", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Januar leicht

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist Anfang 2018 leicht gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging er im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zurück. Allerdings war der Umsatz im Dezember etwas höher als zunächst berichtet. Nach revidierten Angaben stagnierte er auf dem Vormonatsniveau, während vorläufig ein Minus von 0,3 Prozent gemeldet worden war.

Chinas Exporte steigen deutlich stärker als erwartet

Die chinesischen Exporte haben im Februar erneut kräftig zugelegt. Sie kletterten um 44,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach 11,1 Prozent im Januar, wie die Zollbehörde des Landes mitteilte. Die Einfuhren stiegen damit den vierten Monat in Folge zweistellig. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten ein Plus von 8,5 Prozent prognostiziert. Das chinesische Neujahrsfest fiel vergangenes Jahr in den Januar, dieses Jahr war es im Februar. Durch diesen Wechsel werden die Daten der ersten zwei Monaten des Jahres üblicherweise verzerrt.

Japans Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Japans Wirtschaft ist im vierten Quartal 2017 wegen höherer Investitionen der Unternehmen deutlich stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Oktober bis Dezember annualisiert um 1,6 Prozent zu, wie die Regierung mitteilte. Damit wurde die erste, vorläufige Schätzung, wonach die Wirtschaft um 0,5 Prozent gewachsen ist, nach oben revidiert. Dazu beigetragen habe auch ein höherer Konsum im Inland.

US-Notenbank: Lohnwachstum und Preise ziehen an

Seit Anfang des Jahres hat das Lohnwachstum in den USA einer Erhebung der US-Notenbank zufolge angezogen. Der enge Arbeitsmarkt könnte Arbeitgeber dazu zwingen, Löhne und Gehälter zu erhöhen, um Mitarbeiter zu gewinnen bzw. zu halten. In vielen der zwölf Regionalbezirke der Federal Reserve hat sich das Lohnwachstum moderat beschleunigt, wie es in ihrem Konjunkturbericht "Beige Book" heißt.

Trumps Strafzölle verschlimmern US-Handelsdefizit

US-Präsident Donald Trump hasst das Handelsdefizit. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat er gute Gründe, dass sich sein Zorn in diesem Jahr noch vergrößert. So erschütterte die Nachricht die Finanzmärkte, wonach der oberste Wirtschaftsberater Gary Cohn das Handtuch wirft. Er reagierte damit auf Trumps Pläne, Strafzölle auf Stahl und Aluminium zu verhängen. Die Anleger werteten den Abgang des Freihandelsbefürworters Cohn als klare Gefahr, dass Trump seine protektionistischen Vorstellungen jetzt noch rigider in die Tat umsetzt.

USA wollen Mexiko und Kanada offenbar vorerst von Strafzöllen ausnehmen

Von den geplanten US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium sollen Kanada und Mexiko offenbar zunächst verschont bleiben. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, sagte, die US-Regierung erwäge mögliche Ausnahmeregelungen für mehrere Länder, und nannte die beiden Nachbarstaaten. Anderen Ländern droht allerdings eine Konfrontation im Handelsstreit, China kündigte eine "angemessene Reaktion" an. Die EU drohte zuvor mit Gegenzöllen.

China kündigt "angemessene Reaktion" auf mögliche US-Strafzölle an

China hat für den Fall einer Verhängung von US-Strafzöllen eine "angemessene und notwendige Reaktion" angekündigt. Außenminister Wang Yi sagte vor Journalisten in Peking, ein Handelskrieg mit den USA werde niemandem nützen. "Einen Handelskrieg zu wählen, ist sicherlich das falsche Rezept, am Ende wirst Du nur anderen und Dir selbst schaden."

China: USA und Nordkorea sollten so bald wie möglich Gespräche aufnehmen

China hat die USA und Nordkorea aufgefordert, so bald wie möglich Gespräche aufzunehmen. "Wir rufen die Parteien auf, vor allem die Vereinigten Staaten und die Demokratische Volksrepublik Korea, eher früher als später einen Dialog aufzunehmen", sagte der chinesische Außenminister Wang Yi in Peking. Er begrüßte das von Seoul übermittelte Angebot Nordkoreas, im Gegenzug für Sicherheitsgarantien mit den USA über eine Denuklearisierung zu sprechen.

Kongress von Florida beschließt nach Schulmassaker neues Waffengesetz

Als Reaktion auf das Schulmassaker von Parkland hat das Repräsentantenhaus von Florida ein Waffengesetz verabschiedet, welches das Mindestalter für Waffenkäufer von 18 auf 21 Jahre heraufgesetzt, aber auch die Bewaffnung von Schulangestellten sowie Lehrern ermöglichen soll. Das nach dem Schauplatz der Bluttat benannte Gesetz wurde mit 67 Ja- und 50 Neinstimmen gebilligt, wie der Sprecher des Repräsentantenhauses, Richard Corcoran, mitteilte.

Urteil: EU-Parlament darf Diäten von Abgeordneten einbehalten

Das Europaparlament darf weiterhin die Diäten der rechtsradikalen französischen Abgeordneten Jean-Marie Le Pen und Bruno Gollnisch einbehalten. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg wies Klagen der beiden Abgeordneten gegen eine entsprechende Entscheidung des Parlaments vom Jahr 2016 zurück. Demnach müssen Le Pen und Gollnisch dem Parlament insgesamt rund 600.000 Euro wegen Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern zurückzahlen.

Moody's stuft Türkei ab auf Ba2 von Ba1

Moody's hat die Bonitätseinstufung der Türkei wegen der politischen Unsicherheit und steigenden Schulden weiter in den Ramschbereich gesenkt. Die Ratingagentur nahm die Einstufung für die langfristigen Verbindlichkeiten auf Ba2 von Ba1 herunter. Der Ratingausblick sei von negativ auf stabil genommen worden. Die Kreditanalysten bemängelten zudem Verzögerungen bei der Umsetzung von Strukturreformen und die abnehmende Effektivität der Geldpolitik.

