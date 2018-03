Aktionäre können sich über das gute Jahresergebnis von Continental freuen. Beim wichtigsten Thema gibt sich der Zulieferer weiter bedeckt.

Vom guten Jahresergebnis bei Continental profitieren besonders die Aktionäre. "Der Vorstand schlägt eine Erhöhung der Dividende um 25 Cent auf 4,50 Euro vor. Wir beabsichtigen also die sechste Anhebung in Folge", sagte Conti-Vorstandschef Elmar Degenhart am Donnerstag bei der Präsentation des Jahresergebnisses für 2017.

Das Nettoergebnis des Automobilzulieferers ist im vergangenen Jahr auf drei Milliarden Euro angewachsen. Das entspricht einer Steigerung von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Ergebnis von 14,92 Euro pro Aktie.

Für 2018 rechnet Degenhart mit der Fortsetzung des profitablen Wachstums. "Unser Start in das Geschäftsjahr 2018 bestätigt unsere Erwartungen. Wir bekräftigen daher unseren Ausblick von Anfang Januar", ergänzte Degenhart. Für das laufende Jahr rechnet Continental mit einem Umsatzplus von knapp sieben Prozent auf rund 47 Milliarden Euro vor Wechselkurseinflüssen bei einer bereinigten operativen Marge (Ebit) von etwa 10,5 Prozent.

Continental setzt voraus, dass der Weltautomobilmarkt auch in diesem Jahr weiter zulegen wird. "Ein Wachstum der globalen Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen von mehr als einem Prozent auf 96,5 Millionen Fahrzeuge bildet dafür die Basis", betonte Degenhart.

Mit Informationen zu einem möglichen Konzernumbau hält sich das Unternehmen unverändert zurück. Degenhart bestätigte lediglich, dass Continental über eine neue Struktur nachdenke. Der Grund sind die massiven Veränderungen in der Automobilindustrie mit Elektrifizierung und Digitalisierung. ...

