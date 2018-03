NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis 2017 habe die Schätzungen verfehlt, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine besondere Enttäuschung sei aber der Ausblick für das Ebitda, das wegen hoher Investitionen 2018 nicht zulegen dürfte. Die Umsatzprognose sei zwar wie erwartet ausgefallen. Angesichts des starken Wachstums im zweiten Halbjahr 2017 und früher gemachten Versprechungen vom Vorstand, bald schon spürbar schneller als der Markt zu wachsen, sei sie dann doch wieder eine Enttäuschung. /she/ag

Datum der Analyse: 08.03.2018

ISIN DE000A1PHFF7

AXC0097 2018-03-08/09:31