Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die 2017er-Zahlen hätten gezeigt, dass sich der Spezialchemiekonzern zur Restrukturierung verpflichtet sehe, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen, was er aber vor allem mit der US-Steuerreform begründete./ajx/ck Datum der Analyse: 08.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0023 2018-03-08/09:30

ISIN: DE000EVNK013