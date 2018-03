Volkswagen beteiligt die Belegschaft mit einer deutlich höheren Prämie am Gewinn. Für 2017 erhalten die gut 120.000 Tarifbeschäftigten in den sechs westdeutschen Werken und bei der VW-Finanztochter eine Erfolgsbeteiligung von 4100 Euro, wie es am Donnerstag in der Betriebsrats-Zeitschrift "Mitbestimmen" hieß.

