FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Zum 19. März ersetzen die Aktien der Daldrup & Söhne AG die Aktien von Ringmetall AG im Scale 30-Auswahlindex.

8. März 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Zum regulären Anpassungstermin der Auswahlindizes am 19. März kommt es auch zu der ersten Anpasssung des Scale 30-Auswahlindex. Die Aktien der Daldrup & Söhne AG ersetzen die Aktien der Ringmetall AG aufgrund des höheren Zwölf-Monats-Orderbuchumsatzes.

Der nächste Termin für die ordentliche Überprüfung der Auswahlindizes der Deutschen Börse ist der 5. Juni 2018.

Der Scale 30-Index misst die Wertentwicklung der 30 liquidesten Aktien, die im Segment Scale für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelistet sind. Maßgeblich für eine Aufnahme in den Index sind die Orderbuchumsätze an den Handelsplätzen Xetra und Börse Frankfurt. Die Gewichtung der Werte im Scale 30-Index erfolgt nach Marktkapitalisierung und wird vierteljährlich angepasst. Der Index wird in Echtzeit berechnet und ist in Euro als Kurs- und Performance-Variante (WKNs A2J0PW, A2GYJT2) verfügbar.

