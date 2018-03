Die Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018) hat das Geschäftsjahr 2017 operativ und bilanziell solide abgeschlossen und seine Ziele erreicht:

Das bereinigte EBIT lag bei 1,1 Mrd. Euro und damit voll im Rahmen der kommunizierten Bandbreite von 1,0 bis 1,2 Mrd. Euro. Deutlich verbessert haben sich die Mittelzuflüsse aus dem operativen Geschäft: Der bereinigte Funds From Operations (FFO) erreichte 753 Mio. Euro. Der Anstieg von 274 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr führt im Rahmen der bekannten Dividendenpolitik zu einer Anhebung des im August 2017 kommunizierten Dividendenziels in Höhe von insgesamt 250 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2017 sollen nun rund 271 Mio. Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Das entspricht 0,74 Euro je Aktie (Geschäftsjahr 2016: 0,55 Euro je Aktie).

Uniper Vorstandsvorsitzender Klaus Schäfer sagt: "Uniper hat im Geschäftsjahr 2017 trotz weiterhin herausfordernder Marktbedingungen und eines schwierigen regulatorischen Umfelds solide Zahlen erwirtschaftet. Ein weiteres Mal zeigt sich, dass unser Geschäftsmodell trägt und der Fokus auf die stetige Verbesserung unseres Cashflows Früchte trägt. Mit der konsequent weiterentwickelten Strategie und einem exzellenten Portfolio an Anlagen und Fähigkeiten ist Uniper sehr gut aufgestellt, um von den künftigen Entwicklungen auf den Energiemärkten zu profitieren. Diese Chancen werden wir weiterhin nutzen und nachhaltigen Wert schaffen - für unsere Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter."

Positiv zu Unipers bereinigtem EBIT haben vor allem eine robuste Entwicklung im europäischen ...

