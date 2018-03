FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autohersteller Daimler beteiligt sich an einer Tochter seines chinesischen Partners Baic und baut damit seine strategische Aufstellung in China im Bereich der Elektromobilität aus. Der Stuttgarter DAX-Konzern ist nach eigenen Angaben mit einem Anteil von 3,93 Prozent nun Gesellschafter der Beijing Electric Vehicle Co (BJEV). Daimler hatte bereits im vergangenen Sommer angekündigt, Minderheitseigner der Baic-Tochter Beijing Electric Vehicle werden zu wollen.

China ist der größte Automarkt der Welt, auf dem Daimler enorme Wachstumsraten erzielt. Um im wachsenden Markt für E-Autos mitzumischen, brauchen Autohersteller in dem Land lokale Partner. Neben Baic kooperiert der Stuttgarter Konzern in China auch mit BYD. "Elektromobilität ist eine der Säulen der Daimler-Strategie für die Zukunft der Mobilität", sagte der im Daimler-Vorstand für die China-Aktivitäten verantwortliche Hubertus Troska. "Wir sind fest entschlossen, diese Strategie global voranzutreiben, vor allem in China, dem größten NEV-Markt der Welt."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2018 03:21 ET (08:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.