BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 07-Mar-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 07/03/2018 IE00B88D2999 24775 GBP 4918717.245 198.5355094 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 07/03/2018 IE00B7VB3908 397710 GBP 6792186.464 17.07823908 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 07/03/2018 IE00B7SD4R47 82719 EUR 16001880.66 193.4486715 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 07/03/2018 IE00B8JF9153 1087386 EUR 8686705.066 7.9886122 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 07/03/2018 IE00B878KX55 42375 EUR 9634025.995 227.3516459 Daily ETP



Boost ShortDAX 07/03/2018 IE00B8GKPP93 1294559 EUR 9319675.361 7.1991121 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 07/03/2018 IE00B7Y34M31 174896 USD 108974001.7 623.0788679 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 07/03/2018 IE00B8K7KM88 3301272 USD 19442629.5 5.8894358 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 07/03/2018 IE00B8W5C578 18359 USD 22868170.4 1245.610894 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 07/03/2018 IE00B8VZVH32 7587679 USD 17962707.06 2.367352 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 07/03/2018 IE00B7ZQC614 95403727 USD 105027778.3 1.1008771 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 07/03/2018 IE00B7SX5Y86 963117 USD 37597470.02 39.0372821 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 07/03/2018 IE00B8HGT870 616787 USD 15361877.06 24.9062919 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 07/03/2018 IE00B6X4BP29 45475 USD 4435144.877 97.5292991 Daily ETP



Boost Copper 3x 07/03/2018 IE00B8JVMZ80 101513 USD 2399442.661 23.6368018 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 07/03/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 3089835.213 55.1785848 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 07/03/2018 IE00B8VC8061 342929873 USD 62243760.94 0.1815058 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 07/03/2018 IE00B76BRD76 175299 USD 6162953.321 35.1568082 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 07/03/2018 IE00B7XD2195 6134197 USD 18864483.77 3.075298 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 07/03/2018 IE00B8JG1787 13715 USD 1422159.896 103.6937584 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 07/03/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2382000.416 42.39943782 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 07/03/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2526296.339 67.6076843 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 07/03/2018 IE00B94QKC83 5855 GBP 872491.8397 149.0165397 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 07/03/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 39603989.9 53.33432526 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 07/03/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1833016.712 211.0311665 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 07/03/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 261904414.8 5085.522617 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 07/03/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 149017831 18306.85885 Daily ETP



Boost Palladium 07/03/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 909472.2184 48.9358202 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 07/03/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1237819.05 130.6957079 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 07/03/2018 IE00B94QL251 4863 USD 668806.8932 137.5296922 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 07/03/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 192549.8385 3.4414012 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 07/03/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 342373.3108 65.8410213 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 07/03/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 622737.8843 84.2220563 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 07/03/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 522998.9748 87.7956983 Daily ETP



Boost Silver 2x 07/03/2018 IE00B94QL921 3015 USD 191595.3187 63.5473694 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 07/03/2018 IE00B94QL699 14638 USD 610099.1049 41.67913 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 07/03/2018 IE00B873CW36 3928264 EUR 35252787.95 8.9741392 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 07/03/2018 IE00B8NB3063 334030 EUR 30844700.81 92.3411095 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 07/03/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 358106.6494 128.8153415 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 07/03/2018 IE00BKS8QM96 260001 EUR 12905769.17 49.6373828 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 07/03/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 389456.8266 125.6312344 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 07/03/2018 IE00BKS8QN04 909259 EUR 53507133.82 58.8469664 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 07/03/2018 IE00BKT09479 821 GBP 109466.6807 133.3333504 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 07/03/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8415486.293 52.46431693 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 07/03/2018 IE00BKT09032 2500 USD 240288.043 96.1152172 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 07/03/2018 IE00BKS8QT65 126211 USD 10986814.62 87.0511653 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 07/03/2018 IE00BLS09N40 498204 EUR 17897387.23 35.9238128 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 07/03/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 5102704.624 16.6211877 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 07/03/2018 IE00BLNMQS92 48400 EUR 3970183.635 82.0285875 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 07/03/2018 IE00BLNMQT00 78082 EUR 4002095.635 51.2550349 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 07/03/2018 IE00BVFZGC04 125808 USD 2402401.676 19.0957783 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 07/03/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1621332.364 84.9888538 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 07/03/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 430174.5697 37.7843276 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 07/03/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 672297.1935 47.8163011 Short Daily ETP



Boost Brent 07/03/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 7743591.513 21.3549749 Oil ETC



Boost Gold 07/03/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 2994701.603 27.0114154 ETC



Boost Natural Gas 07/03/2018 IE00BVFZGL94 30751 USD 634522.973 20.6342224 ETC



Boost BTP 10Y 5x 07/03/2018 IE00BYNXNS22 240550 EUR 10466154.56 43.5092686 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 07/03/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2829770.696 52.7194779 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 07/03/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1782292.115 92.5673686 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 07/03/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 894284.3201 61.3111422 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 07/03/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2499551.082 107.3598094 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 07/03/2018 IE00BYTYHS72 60980 USD 2770500.388 45.4329352 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 07/03/2018 IE00BYTYHR65 477057 USD 6867954.726 14.3965076 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 07/03/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 9065029.906 274.7311767 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 07/03/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 219005.7848 19.9096168 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 07/03/2018 IE00BYTYHQ58 54936175 USD 7974156.103 0.1451531 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 07/03/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8368625.94 163.1851869 ETP



Boost Bund 30Y 3x 07/03/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 323792.2589 110.1334214 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 07/03/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26265663.43 10180.4897 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 07/03/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 431065.7834 123.1616524 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R5



Copyright RTT News/dpa-AFX