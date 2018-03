NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des Industriegase-Konzerns seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinnausblick (Ebitda) auf 2018 habe die Konsensschätzung leicht verfehlt./edh/zb

Datum der Analyse: 08.03.2018

