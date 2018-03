Mit zehn Gold und jeweils einem Silber und Bronze Stevie ist die Crowdconsultants 360 GmbH der große Gewinner der German Stevie Awards 2018. Kein anderer Bewerber hat so viele Auszeichnungen erhalten. Das Berliner Unternehmen darf sich unter anderem über Stevie Auszeichnungen für das Innovativste Unternehmen und Startup des Jahres freuen.

Rund 50 Führungskräfte aus ganz Deutschland haben in den Experten-Jurys entschieden, wer einen der begehrten Stevies erhält. Sie haben über 400 Bewerbungen auf Herz und Nieren geprüft, die innovativsten Lösungen herausgefiltert und schließlich die Preisträger der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Stevie Awards gekürt.

Je fünf Gold Stevies haben sie der Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG aus Rosenheim und der Voith GmbH & Co. KGaA aus Heidenheim.

Michael Gallagher, Gründer und Präsident der Stevie Awards, gratuliert allen Gewinnern zu ihren Erfolgen. "Wir freuen uns nun auf eine großartige Preisverleihung in Berlin", sagt er und ist stolz, dass diese im Hotel Adlon stattfindet. Dort dürfen die Gewinner am 27. April 2018 ihre Trophäen im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Empfang nehmen.

Alle Gewinner der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Stevie Awards sind auf der Homepage der German Stevie Awards http://stevieawards.com/gsa/2018-gewinner-der-german-stevie-awards (http://stevieawards.com/gsa/2018-gewinner-der-german-stevie-awards) aufgelistet.

Wer im nächsten Jahr zu den Gewinnern bei den German Stevie Awards gehören möchte, kann sich auf der Awards Webseite registrieren, um rechtzeitig über Fristen und Teilnahmeunterlagen verständigt zu werden: www.stevieawards.com/Deutschland (http://www.stevieawards.com/Deutschland).

Über die Stevie Awards

Über die Stevie Awards

Stevie Awards werden im Rahmen von sieben Programmen verliehen: Die American Business Awards, die German Stevie Awards, die International Business Awards, The Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Sales & Customer Service, die Stevie Awards for Great Employers und die Asia-Pacific Stevie Awards. Organisationen jeder Art und Größe, aber auch Einzelpersonen aus der Wirtschaft werden für ihre herausragenden Leistungen am Arbeitsplatz weltweit gewürdigt. Weitere Informationen über die Stevie Awards erhalten Sie unter www.StevieAwards.com (http://www.stevieawards.com/). Folgen Sie den Stevie Awards auf Twitter @TheStevieAwards.

