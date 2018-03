Nach der Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven will der Arzneimittelhersteller Stada deutlich weniger an seine Eigner ausschütten als bisher. Geplant sei eine Dividende von elf Cent je Aktie, teilte der Konzern aus dem hessischen Bad Vilbel am Donnerstag mit. Für das Geschäftsjahr 2016 hatte Stada noch 72 Cent gezahlt.

