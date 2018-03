Wiesbaden (ots) - Januar 2018 (vorläufig): Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe * - 3,9 % zum Vormonat (preis-, saison- und kalenderbereinigt) * + 8,2 % zum Vorjahresmonat (preis- und kalenderbereinigt)



Dezember 2017 (revidiert): Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe * + 3,0 % zum Vormonat (preis-, saison- und kalenderbereinigt) * + 7,9 % zum Vorjahresmonat (preis- und kalenderbereinigt)



Der preisbereinigte Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2018 saison- und arbeitstäglich bereinigt um 3,9 % niedriger als im Vormonat. Für Dezember 2017 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 3,0 % gegenüber November 2017 (vorläufiger Wert: + 3,8 %). Der preisbereinigte Auftragseingang ohne Großaufträge im Verarbeitenden Gewerbe lag im Januar 2018 saison- und arbeitstäglich bereinigt um 2,4 % niedriger als im Vormonat.



Im Januar 2018 verringerten sich die Aufträge aus dem Inland im Vergleich zum Vormonat um 2,8 %, die Auslandsaufträge fielen um 4,6 %. Dabei verringerten sich die Auftragseingänge aus der Eurozone um 5,9 %, die Auftragseingänge aus dem restlichen Ausland nahmen um 3,8 % gegenüber Dezember 2017 ab.



Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragseingang im Januar 2018 um 3,3 % niedriger als im Vormonat. Bei den Herstellern von Investitionsgütern gab es einen Rückgang von 5,0 %. Im Bereich der Konsumgüter stiegen die Aufträge um 2,4 %.



Umsatz - 0,2 % saisonbereinigt zum Vormonat



Der preisbereinigte Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag nach vorläufigen Angaben im Januar 2018 saison- und arbeitstäglich bereinigt um 0,2 % niedriger als im Vormonat. Der Dezember 2017 blieb nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber November 2017 unverändert (vorläufiger Wert: - 0,3 %).



Die Auftragseingangs- und Umsatzindizes wurden mit dem Berichtsmonat Januar 2018 auf das Basisjahr 2015 umgestellt. Methodische Erläuterungen zur Basisumstellung und zum neuen Auftragsbestandsindex enthält der Aufsatz "Umstellung der Konjunkturindizes im Produzierenden Gewerbe auf die Basis 2015" in der Ausgabe 2/2018 der Zeitschrift "WISTA Wirtschaft und Statistik".



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.



Weitere Auskünfte gibt:



Peter Mehlhorn, Telefon: +49 (0) 611 / 75 28 06, www.destatis.de/kontakt



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Telefon: (0611) 75-3444 E-Mail: presse@destatis.de