In Deutschland sind Frauen in Führungspositionen immer noch unterrepräsentiert. Ändern wird sich das laut einer Studie erst in ein paar Jahrzehnten.

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Unternehmen in Deutschland ist seit 2009 jährlich um zwei Prozent gewachsen, wie eine Datenanalyse des Karrierenetzwerkes Linkedin zeigt. Nimmt der Frauenanteil auch weiterhin in diesem Tempo zu, erreicht die deutsche Wirtschaft erst in ein paar Jahrzehnten ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in den Chefetagen - und zwar 2058.

Die Untersuchung basiert auf der Auswertung von Linkedin-Profilen. Demnach liegt der Frauenanteil in Führungspositionen derzeit bei 22 Prozent - ein Fünftel mehr als noch 2009. Zwar ist die Wachstumsrate hierzulande höher als beispielsweise in manch anderen europäischen Staaten wie Frankreich oder Großbritannien. In den beiden EU-Ländern sind derzeit jedoch schon wesentlich mehr Frauen in den Chefetagen vertreten als in den deutschen: Fast jede dritte Person (31 Prozent) dort ist ...

