NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axel Springer nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung zu den Zahlen. Zudem sei der Ausblick des Medienkonzerns auf 2018 vorsichtig ausgefallen. Besser als erwartet fiel dagegen der Umsatz im vergangenen Jahr aus./edh/zb

Datum der Analyse: 08.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005501357

AXC0121 2018-03-08/10:11