Frankfurt - Die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank steht heute im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.Mit Veränderungen der Zinsniveaus sei nicht zu rechnen und so würden der Hauptrefinanzierungssatz bei 0,00% und der Einlagenzins bei -0,40% bleiben. Auch das Volumen der monatlichen Anleihekäufe im Rahmen des Quantitative Easing von netto 30 Mrd. EUR werde nicht angetastet. Das Programm solle mindestens bis Ende September fortgeführt werden, in jedem Fall so lange, bis eine nachhaltige Preisentwicklung in Richtung EZB-Ziel zu erkennen sei. Angesichts dessen und der bei 1,0% VJ verharrenden Kerninflationsrate sei die spannende Frage, ob und wie der EZB-Rat das begleitende Statement zur Zinsentscheidung verändere.

