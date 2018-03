Obwohl der US-Dollar an den Devisenmärkten unverändert zur Schwäche neigt, präsentieren sich die Edelmetalle in diesen Tagen eher verhalten. In Bezug auf Palladium ist eine schnelle Wiederaufnahme der fulminanten Hausse aus den Vormonaten wohl vorerst vom Tisch. Stattdessen steht die zentrale Unterstützung unter Druck. Hält sie diesem Druck nicht Stand, muss mit einer Fortsetzung der Korrekturbewegung ...

