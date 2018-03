Mit der heutigen EZB-Sitzung und den morgigen US-Arbeitsmarktdaten stehen zwei relevante Events im Fokus der Börsianer. So könnte sich heute im DAX eine abwartend-freundliche Haltung durchsetzen. Doch über allem schwebt auch der mögliche Handelskrieg mit den USA. US-Präsident Trump beabsichtigt schon aus wahltaktischen Gründen an seiner Linie festzuhalten. So könnten sich Anleger geneigt sein, ...

