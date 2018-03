NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung weitgehend getroffen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns sei jedoch 5 Prozent schlechter als erwartet ausgefallen./edh/zb

Datum der Analyse: 08.03.2018

