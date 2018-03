FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Axel Springer nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Medienkonzern habe die Erwartungen im Schlussquartal 2017 beim Umsatz erfüllt, beim operativen Ergebnis (Ebitda) aber verfehlt, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das neue Jahr scheine auf den ersten Blick in etwa auf dem Niveau der Markterwartungen zu liegen./mis/zb

Datum der Analyse: 08.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005501357

AXC0124 2018-03-08/10:15