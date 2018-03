Basel - John C. Reed, seit 2013 Leiter von Roche Pharma Forschung und frühe Entwicklung (pRED), verlässt das Unternehmen zum 2. April 2018 aus persönlichen Gründen und kehrt in die USA zurück. Zu Reeds Nachfolger hat Roche William Pao, derzeit globaler Leiter des Bereichs Oncology Discovery and Translational bei pRED, ernannt. Er wird Mitglied der erweiterten Konzernleitung und wird weiterhin von Basel aus arbeiten.

Mit bahnbrechenden Arbeiten in der translationalen Medizin, mechanistischen und klinischen Studien mit zielgerichteten Krebstherapeutika sowie seiner führenden Rolle in der Krebsgenomik und personalisierten Medizin sei Pao ein ausgewiesener und anerkannter ...

