Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Papiere der Telekom Austria mit "Hold" bestätigt. Auch das Kursziel blieb nach der Zahlenvorlage des Konzerns Mitte Februar unverändert bei 8,00 Euro.

Für das laufende Jahr 2018 rechnet die Erste-Analysten Vera Sutedja mit einem stabilen Ausblick der Telekom Austria. Sie rechnet mit einem Umsatzwachstum von rund einem bis zwei Prozent. Unterstützt werden dürfte das Wachstum unter anderem aufgrund des Fokus der Telekom auf umsatzstarke Kunden sowie makroökonomische Verbesserungen der Geschäfte in der CEE-Region.

Die Expertin hat ihre Gewinnschätzungen für 2018 um ein Fünftel angehoben und erwartet nun einen Gewinn je Aktie von 0,48 Euro für 2018. Als Grund führt Sutedja hier vor allem die 600 Mio. Euro schwere 2013 begebene Hybridanleihe an, die mit Anfang Februar zurückgezahlt wurde. Für die beiden Folgejahre 2019 und 2020 belaufen sich die Gewinnprognosen auf 0,68 bzw. 0,66 Euro je Titel.

Bei der Dividende rechnet die Erste-Analystin dagegen nicht mit Aufwärtspotenzial. Das Unternehmen selbst stellte für 2018 eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie in Aussicht. Die Dividendenschätzung je Titel der Erste Group lautet daher für die drei Geschäftsjahre 2018 bis 2020 auf jeweils 0,20 Euro je Anteilsschein.

Am Donnerstagvormittag notierten die Telekom-Austria-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,66 Prozent bei 7,57 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

