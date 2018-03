Das UOB Group Analystenteam erklärt in seiner GBP/USD Analyse, dass das Paar die 1,3950 kurzfristig erreichen kann. GBP/USD technische Analyse 24-Stunden Analyse: "Die Erwartung an einen Anstieg des GBP war falsch und es kam gestern zu einer Seitwärtsbewegung und einem Innenstab. Die Grundstimmung bleibt dennoch leicht positiv und so besteht Spielraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...