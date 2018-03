Zürich - Das Beratungsunternehmen Accenture identifiziert in seiner diesjährigen Studie "Getting to Equal 2018" 40 Faktoren am Arbeitsplatz, die eine Kultur der Gleichberechtigung schaffen können - darunter 14 "kulturelle Treiber" wie Gender Diversity als Top-Management-Aufgabe, flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle sowie unternehmensweite Frauennetzwerke. Die Ergebnisse der Studie zeigen, durch welche Schritte Führungskräfte Gleichberechtigung beschleunigen und u.a. konkret das geschlechtsspezifische Lohngefälle verringern können.

Im Rahmen der Studie wurden mehr als 22.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus 34 Ländern - darunter 700 in der Schweiz - befragt, welchen Einflüssen die Kultur an ihrem Arbeitsplatz unterliegt. Tiefeninterviews und eine Analyse bereits veröffentlichter Daten zum Thema ergänzen die Umfrage.

"Unsere Untersuchung zeigt klar: Nicht nur Frauen profitieren von einer Unternehmenskultur, in der Frauen gefördert werden, sondern ebenso die Männer", so Nicole Stuber-Berries, verantwortlich für die Women's Initiative in der Schweiz und Managing Director Financial Services bei Accenture Schweiz. "Die Erkenntnisse der Studie erinnern eindringlich daran, dass eine Kultur der Gleichberechtigung unerlässlich für die reale Gleichstellung zwischen Mann und Frau ist. Es sind Menschen, nicht Massnahmen, die im Unternehmen Inklusion und Vielfalt hervorbringen."

In den untersuchten Unternehmen, in denen sich die Mehrheit der 40 definierten Faktoren wiederfindet, profitieren alle Mitarbeitende:

97% der Mitarbeitenden sind zufrieden mit ihrer beruflichen Entwicklung 98% der Mitarbeitenden streben eine Beförderung bzw. Weiterentwicklung an 99% der Mitarbeitenden streben eine Führungsposition in ihrem Unternehmen an

und haben beide Geschlechter höhere Weiterentwicklungschancen:

Die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen eine Managerposition erreichen, ist 43% höher. Es ist zudem 145% wahrscheinlicher, dass Frauen eine höhere Position wie Senior Manager oder Director erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Männer eine Managerposition erreichen, ist 28% höher. Eine höhere Position wie Senior Manager oder Director erreichen Männer mit 126% höherer Wahrscheinlichkeit.

Auch wenn Frauen wie Männer von einer Implementierung der 40 definierten Faktoren am Arbeitsplatz profitieren, verschafft sie Frauen die grösseren Vorteile. Gliche das ...

