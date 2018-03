Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit knapp höheren Kursen und leicht steigender Tendenz in der ersten halben Handelsstunde eröffnet. Händler nennen die einigermassen freundlichen Vorgaben aus den USA als Grund dafür. Der beim europäischen Börsenschluss noch klar negative US-Leitindex Dow Jones konnte seine Abgaben gegen Schluss eindämmen. Dominiert wird die Stimmung an den Finanzmärkten aber weiterhin von der Sorge um einen neuen Handelskrieg. Positiv aufgenommen werden in diesem Zusammenhang Aussagen aus dem Weissen Haus, wonach die US-Regierung bei den geplanten Strafzöllen über mögliche Ausnahmen für einzelne Länder (Mexiko, Kanada) nachdenke.

Derweil rücken auch wieder Konjunkturdaten in den Fokus der Anleger. Am Nachmittag sollen die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe neue Indikationen für den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht liefern. Am Vortag hatten positive Daten zur Jobentwicklung im privaten Sektor (ADP) am Nachmittag zu steigenden Aktienkursen hierzulande geführt. Zudem dürfte an den Märkten vor allem auch die EZB-Sitzung am Nachmittag mit Argusaugen verfolgt werden, wobei mögliche Hinweise auf den Zeitplan für den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik im Zentrum stehen werden.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 09.30 Uhr 0,33% auf 8'813,55 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) avanciert derweil um 0,25% auf 1'444,74 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...