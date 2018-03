Der deutsche Photovoltaik-Hersteller setzt neben der Produktion eigener Module vor allem auf die OEM-Fertigung. Dabei laufen derzeit Verhandlungen mit zwei Kunden, die zu einer erheblichen Steigerung des Produktionsvolumens in diesem Jahr führen würden. CS Wismar will eine Auslastung von mehr als 100 Megawatt seiner Produktionskapazitäten erreichen.Die CS Wismar GmbH produziert Solarmodule der Marke "Sonnenstromfabrik" in seinem Werk in Norddeutschland. "Im vergangenen Jahr sei es gelungen, damit eine klassische Großhandelsmarke aufzubauen und das wollen wir auch in diesem Jahr konsequent weiterverfolgen", ...

